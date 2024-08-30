Московские молодожены показали свои церемонии регистрации брака на теплоходе

В рубрике "Теле-теле-тесто" Москва 24 показывает свадьбы москвичей и делится их историями знакомства. 30 августа на столичном теплоходе решили зарегистрировать свой брак 14 пар.

Известно, что москвичи воспользовались сервисом "Наша свадьба" более 220 тысяч раз. Это площадка, где собраны все доступные для регистрации брака места в столице. Выездные церемонии пользуются большой популярностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

