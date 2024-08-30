Как с пользой провести День знаний на форуме-фестивале "Москва 2030"

На площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили специальную программу к 1 сентября. Например, в "Экспоцентре" гостей будут знакомить с азами робототехники. Юные конструкторы смогут самостоятельно придумать и собрать автоматическое устройство.

А в "Музеоне" детям расскажут о питомцах Московского зоопарка из разных уголков мира, научат основам инженерного дела и помогут провести химические опыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

