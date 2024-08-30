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Новости

30 августа, 07:30

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Как с пользой провести День знаний на форуме-фестивале "Москва 2030"

Как с пользой провести День знаний на форуме-фестивале "Москва 2030"

Очный этап первого IT-лагеря Холдинга Т1 в Подмосковье продлится до 31 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

Школу № 1636 в Орехове-Борисове оснастили новым оборудованием перед началом учебного года

Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

Чернышенко поручил Минпросвещения быть в контакте с приграничьем

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Собянин: в Филимонковском районе открывается новое здание школы № 1392

Участники экспедиции "Ледокол знаний" посетили Северный полюс

Ряд новых правил вводят в российских школах с 1 сентября

На площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили специальную программу к 1 сентября. Например, в "Экспоцентре" гостей будут знакомить с азами робототехники. Юные конструкторы смогут самостоятельно придумать и собрать автоматическое устройство.

А в "Музеоне" детям расскажут о питомцах Московского зоопарка из разных уголков мира, научат основам инженерного дела и помогут провести химические опыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
образованиегородфестиваливидеоЕгор БедуляДиана Жукова
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