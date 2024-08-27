Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Искусственный интеллект начнут внедрять по ряду предметов в Московской электронной школе. Это поможет выбрать индивидуальную программу подготовки учащихся и облегчит работу педагогов. Об этом говорили 27 августа на городском августовском педсовете, который традиционно открыл Сергей Собянин.

К новому учебному году в Москве построили 30 новых объектов образования, а 4 школьных корпуса реконструировали благодаря городской программе. По словам мэра, ежегодно планируется реконструировать около 100 столичных школ.

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