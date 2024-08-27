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27 августа, 23:15

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Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

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Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Искусственный интеллект начнут внедрять по ряду предметов в Московской электронной школе. Это поможет выбрать индивидуальную программу подготовки учащихся и облегчит работу педагогов. Об этом говорили 27 августа на городском августовском педсовете, который традиционно открыл Сергей Собянин.

К новому учебному году в Москве построили 30 новых объектов образования, а 4 школьных корпуса реконструировали благодаря городской программе. По словам мэра, ежегодно планируется реконструировать около 100 столичных школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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