Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

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Москву-реку разделили на зоны для отдыха и прогулочных маршрутов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, реку поделили на 12 отдельных участков для отдыха, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков. К примеру, спортивный отдых был перенесен в зоны с меньшим потоком на судовом ходу.

"Например, сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору, воднолыжным спортом – в районе Спасского затона, а водно-моторным спортом – в Мякинине, на Химкинском водохранилище и в других местах", – сказал Собянин.



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Он отметил, что данные меры помогут снизить число перекрытий акватории, из-за которых раньше отменялись рейсы. Также зонирование исключит риски, связанные с жизнью и здоровьем пассажиров и отдыхающих на воде, и позволит активнее развивать инфраструктуру.

Собянин ранее рассказал о развитии киноиндустрии в Москве. Он подчеркнул, что власти города многое сделали и продолжают делать для развития индустрии.

К примеру, в 2018 году была создана городская Кинокомиссия, позволяющая быстро согласовывать съемки на московских объектах. В сентябре прошлого года была запущена Киноплатформа Москино для аренды павильонов и площадок, проката костюмов и реквизита.

