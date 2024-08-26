Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им. Пирогова завершены

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова начнет прием первых пациентов до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра итогов основных работ по созданию центра.

Мэр напомнил, что ГКБ № 1 имени Пирогова в текущем году исполнится 222 года. Градоначальник уточнил, что это одна из старейших клиник Москвы и России.

Собянин рассказал, что в больнице имени Пирогова сформировался уникальный коллектив профессионалов. Он подчеркнул, что люди, работающие в указанной больнице преданы своему делу. Мэр уточнил, что корпуса больницы находятся в памятниках культуры либо в старых советских корпусах. В связи с этим было принято решение о реконструкции ГКБ.

"И вот первый и главный проект – это реконструкция скоропомощного флагманского центра, где будет проходить 70% операций Первой градской, который уже оснащен самым современным оборудованием и до конца года примет своих пациентов", – сказал Собянин.

В свою очередь, главврач больницы Ильдар Хайруллин рассказал, что после модернизации больница будет соответствовать высоким стандартам Москвы, которые закладываются при реализации флагманов.

Центр создали путем реконструкции одного из корпусов больницы. Семиэтажное здание площадью 19,4 тысячи квадратных метров занимает земельный участок площадью 5,6 гектара между лечебными корпусами 5 и 8, с которыми его свяжут отапливаемые надземные переходы.

Реконструкция корпуса началась еще в марте 2021 года, и основной комплекс работ завершился в августе. В настоящее время там проводятся пусконаладочные работы, а также расстановка оборудования и мебели.

Мощность флагмана составит 244 койки, в том числе 23 реанимационных. Здесь экстренным больным в первые сутки после госпитализации будут оказывать полный комплекс помощи: диагностику, оперативное вмешательство, реанимацию. Для оснащения центра закуплено свыше 2,7 тысячи единиц медицинского оборудования и мебели.

Во флагманском центре оборудован операционный блок, который включает 11 разнопрофильных операционных. В их числе первая в ГКБ имени Пирогова гибридная операционная с возможностью использования телемедицины и проведения ангиографических операций; нейрохирургическая, общепрофильная, ортопедическая, травматологические, офтальмологические и другие операционные.

Благодаря открытию флагмана в ГКБ имени Пирогова впервые появляется интегрированная цифровая операционная с автоматизированной передачей данных, визуализацией и интеллектуальным управлением для проведения высокотехнологичных операций.

Новый стандарт экстренной помощи позволил улучшить качество лечения пациентов. Средняя скорость оказания помощи в столице выросла в 1,5 раза, 70% пациентов полностью обследуют и ставят диагноз в течение двух часов с момента госпитализации.

Весной Собянин участвовал в торжественном открытии новой детской поликлиники на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное и поздравил жителей с появлением нового медицинского учреждения. По его словам, здесь есть все для комфортного обследования и лечения.

Объект начали строить в сентябре 2020-го и завершили в марте 2024 года. Здесь разместили головное здание детской городской поликлиники № 23, которое ранее находилось на улице Кошкина.

