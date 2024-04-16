Собянин утвердил планы реконструкции двух московских больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Михеев

В Москве проведут реконструкцию московского клинического научного центра имени А. С. Логинова (МКНЦ) и больницы имени В. М. Буянова. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, МКНЦ является одним из якорных онкологических стационаров, в котором оказывают специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

Собянин уточнил, что в медучреждении отремонтируют корпуса 2 и 3. Там занимаются неврологией, урологией, маммологией, лечат опухоли головы и шеи, а также оказывают помощь по другим направлениям. В прошлом году в МКНЦ открыли новый лечебно-диагностический комплекс, добавил мэр.

В многопрофильной клинике города имени Буянова выполнят капитальный ремонт фасада главного корпуса, уточнил Собянин. Кроме того, специалисты проведут модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации и благоустройство территории.

Мэр напомнил, что в 2021 году на базе больницы имени Буянова начал работать современный эндоскопический центр, оснащенный передовым оборудованием. В ближайшее время планируется открытие флагманского центра, заключил Собянин.

Ранее онколог Нэлли Федянина рассказала о новом корпусе онкологической клиники МКНЦ имени Логинова. Больницу оснастили экспертным оборудованием, а в дневном стационаре создали комфортные условия. Она отметила, что в МКНЦ могут назначить химиотерапию с большим спектром препаратов по современным стандартам лечения рака.