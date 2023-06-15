Онколог рассказала о новом корпусе онкологической клиники МКНЦ им. Логинова

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В новом медицинском комплексе Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова есть все условия, чтобы при помощи парка экспертного оборудования быстро обследовать пациентов. Об этом заявила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Логинова, врач-онколог Нэлли Федянина.

Она добавила, что для пребывания в дневном стационаре организованы комфортные условия. Это особенно важно для пациентов, которым назначены многочасовые капельницы.

Врачи, по словам Федяниной, теперь могут назначить химиотерапию с большим спектром препаратов по всем современным стандартам лечения рака.

14 июня Сергей Собянин объявил о завершении строительства лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени Логинова. Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, на длительном лечении с возможностью размещения в палатах учреждения могут единовременно находиться 613 пациентов.

Порядка 455 коек расположены в круглосуточном стационаре, 38 – в отделении реанимации и интенсивной терапии, 120 – в дневном стационаре. Палаты оснащены многофункциональными кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала, системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом, добавили в пресс-службе.

Ранее мэр рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы