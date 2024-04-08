Собянин: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные рентгенологи заполнили более 400 тысяч протоколов с помощью голосового ввода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей", – рассказал мэр.

Собянин обратил внимание, что Москва одной из первых стала тестировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения.

В частности, в столичных медучреждениях используются технологии "компьютерного зрения". За четыре года нейросети проанализировали более 12 миллионов лучевых исследований.

До этого стало известно, что число лучевых исследований в Москве за прошедший год выросло на 15%. Врачи Московского референс-центра описали 5 миллионов снимков. Благодаря этому время описаний исследований сократилось в 16 раз.

