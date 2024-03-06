Анастасия Ракова анонсировала применение новых роботов-хирургов при эндопротезировании

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Роботизированная система с искусственным интеллектом теперь будет проводить операции по эндопротезированию суставов в городской клинической больнице (ГКБ) № 13, что позволит точнее устанавливать имплантаты, снизить риск осложнений и обеспечить комфортное использование протеза. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря такому нововведению риск травматичности во время операции снижается, в связи с чем пациенты восстанавливаются в кратчайшие сроки, уточнила она.

Ракова рассказала, что робот индивидуально подбирает план операции на базе трехмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии, за примерно 15–20 минут. После этого он занимается подготовкой сустава для имплантации эндопротеза с учетом особенностей организма. Хирургическое вмешательство, как утверждает заммэра, проводится в течение 45 минут.

"Роботизированная система позволяет минимизировать мельчайшие погрешности, которые могли бы привести к нестабильности сустава и ограничению двигательных функций. Еще одно важное преимущество – возможность протестировать работоспособность имплантата непосредственно при его установке", – объяснила она.

Заммэра Москвы напомнила, что в столице развитие малоинвазивных высокотехнологичных операций, выполняемых с помощью робот-ассистированных систем, осуществляется за счет реализации масштабной программы по оснащению стационаров новым оборудованием и постоянному повышению квалификации врачей. Так, за последние пять лет в городе в 1,5 раза выросло число операций с использованием роботов в различных направлениях медицины.

Ранее Сергей Собянин рассказал о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке. Здание оснастили новейшим оборудованием. Получать медицинскую помощь в нем смогут не только жители ТиНАО, но и всех округов Москвы. По словам мэра Москвы, столичная система здравоохранения совершила революцию в диагностике онкологических заболеваний. Так, были сокращены сроки проведения и увеличена точность исследований. В настоящее время идет внедрение технологии искусственного интеллекта.



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