Число бюджетных мест в московских колледжах увеличится на 4 тысячи

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Власти Москвы планируют увеличить количество мест для бесплатного приема в московских колледжах еще на 4 тысячи. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Мэр Москвы рассказал, что таким образом в текущем году бюджетные места возрастут почти вдвое. Соответствующее решение было принято на основе пересмотра программы обучения в колледжах. Собянин уточнил, что теперь она максимально приближена к практическим требованиям и задачам.

Взаимодействие с работодателями будет происходить таким образом, чтобы это был единый процесс обучения с перспективой перехода на работу в ведущие предприятия города.

"Всего наши учащиеся будут получать 170 специальностей", – цитирует градоначальника Агентство "Москва".

Собянин добавил, что столичные власти также начали менять оборудование, лаборатории и материальную базу в рамках реконструкции колледжей. Помимо этого, была запущена большая программа по строительству новых зданий.

Ранее Минобрнауки РФ предложило определить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников. Были разработаны меры, направленные на исключение случаев, когда основное число бюджетных мест в вузах получают победители и призеры олимпиад среди школьников.

Ведомство предложило определить квоту в размере не более 70% от общего количества бюджетных мест. При этом число зачисленных в вузы в этом году победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ не превышает 2%.