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15 августа, 14:33

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Профессор Абанкина: сокращение бюджетных мест для олимпиадников может быть рискованным

Эксперт назвала рискованным сокращение бюджетных мест в вузах для олимпиадников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение сократить число бюджетных мест в вузах для олимпиадников может быть очень рискованным. Об этом в беседе с радио КП рассказала профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

По ее словам, участие в олимпиадах и победа на них являются очень серьезным достижением.

"Да, конечно, олимпиадники не везде распределяются равномерно, на какие-то направления их идет больше. Я считаю, что есть смысл выделять гранты школьникам, чтобы они могли поступать вне бюджетных мест", – сказала Абанкина.

Она также добавила, что сокращение бюджетных мест для победителей олимпиад может уменьшить мотивацию школьников.

Минобрнауки РФ ранее предложило определить квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников. Были разработаны меры, направленные на исключение случаев, когда основное число бюджетных мест в вузах получают победители и призеры олимпиад среди школьников. Так, ведомство предложило определить квоту в размере не более 70% от общего количества бюджетных мест.

В вузах РФ изменятся условия зачисления победителей и призеров олимпиад

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