Глава Минобрнауки: стоимость обучения в вузах РФ растет пропорционально инфляции

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Вузы России поднимают цену на обучение пропорционально инфляции, а также ориентируясь на стоимость бюджетных мест. Об этом заявил глава Минобрануки Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, министерство ежегодно проводит мониторинг стоимости обучения в университетах. В большинстве случаев увеличение является обоснованным.

"Могу вам сказать, что ничего критичного, выходящего за рамки, в основном нет. Потому что, с одной стороны, как правило, стоимость платного обучения если коллеги повышают, то ориентируясь на инфляцию. Либо они все-таки приводят в соответствие стоимость на платных местах с той стоимостью, которая установили на бюджетное место", – цитирует Фалькова ТАСС.

Он добавил, что стоимость на платных местах должна быть не меньше, чем стоимость на бюджетных местах.

Ранее Минобрнауки РФ призвало создать гарантированную систему трудоустройства бюджетников вузов. Фальков обратил внимание, что в стране отмечается беспрецедентный дефицит кадров одновременно с накопившейся диспропорцией в части подготовки работников.

Он также призвал закрепить в нормативе стоимости обучения расходы на ремонт и содержание общежитий. Студенты не могут и не должны полностью покрывать все затраты, однако должна быть некая универсальная модель, которая концентрировала бы эти ресурсы.