Минобрнауки РФ призвало создать гарантированную систему трудоустройства бюджетников вузов

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Гарантированную систему трудоустройства тех, кто учится в вузах на бюджетных местах, необходимо создать в России, считает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Такое заявление он сделал на правительственном часе в ГД.

Он обратил внимание, что в РФ отмечается беспрецедентный дефицит кадров одновременно с накопившейся диспропорцией в части подготовки работников.

"Нам надо <...> эти диспропорции исправлять через корректировку контрольных цифр приема и, возможно, соответствующие ограничения, связанные с платным приемом", – добавил он.

В частности, он призвал закрепить в нормативе стоимости обучения расходы на ремонт и содержание общежитий. Фальков подчеркнул, что студенты не могут и не должны полностью покрывать все эти затраты, однако должна быть некая универсальная модель, которая концентрировала бы эти ресурсы.

"Это позволит как раз запустить нормальную экономическую модель", – заключил он.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко уточнял, что структуру приема в российские вузы изменят для того, чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства. Новую модель уже применяют в шести вузах страны, в 2026 ее внедрят в тысячи учебных заведениях.

