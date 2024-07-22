Фальков: Россия перейдет на новую систему высшего образования не раньше 2026 года

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Переход на новую систему высшего образования в России произойдет не ранее 2026 года. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета по контролю, передает ТАСС.

Как отметил Фальков, в рамках новой нормативной базы вся система до 2026 года при всем желании не перейдет.

"Но масштабы того, чтобы в следующем году мы гораздо больше университетов вовлекли, с учетом наработок первых пилотных вузов, мне кажется, у нас вполне такая история может быть по целому ряду направлений, мы можем постараться перейти на программы уже со следующего года", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что структуру приема в российские вузы изменят, чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства. Новая модель уже используется в шести вузах, но в 2026 году власти собираются внедрить ее в тысячи учебных заведений.

Минобрнауки также планирует расширить приложение к диплому вузов. Сейчас в него входят предметы, количество часов обучения, оценки зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ. Там также зафиксирована информация об учебной и производственной практике.