Понятие "специалист" заменит "бакалавра" в новой системе высшего образования РФ

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Российских студентов, окончивших вуз в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщает РИА Новости.

По его словам, выпускники вузов будут специалистами в различных областях и будут ориентированы на те потребности, которые есть в экономике России. Чернышенко добавил, что контрольные цифры приема по программам среднего профессионального и высшего образования, а также структуру подготовки кадров синхронизируют со спросом, который есть в регионах страны.

Все изменения в системе высшего образования при этом будут комфортными и незаметными для студентов, заверил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки РФ планируют закрепить сдачу единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по профильным предметам для поступающих в педагогические образовательные учреждения со следующего года.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о планах дополнить приложение к диплому о высшем образовании, чтобы внутри него было много информации, позволяющей работодателю узнать больше сведений о соискателе.