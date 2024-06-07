Рособрнадзор: кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Каких-либо кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В таких случаях мы предупреждаем за два года, то есть выпускников 9-х классов. То есть ребята до 1 сентября, до того, как пойти в 10-й класс, выбрать, или в колледж, должны узнать, что через два года что-то поменяется серьезно в том или ином предмете", – цитирует ТАСС Музаева.

Он добавил, что после основного периода ЕГЭ специалисты проведут анализ по каждому предмету и разработают решения на следующий год. Так, к примеру, нет смысла включать задание в следующий экзамен, если его решили абсолютно все либо же если, наоборот, решил очень маленький процент выпускников, отметил он.

Ранее Рособрнадзор попросил Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру ускорить проверку нарушений прав участников ЕГЭ во время досмотров.

До этого депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.