06 июня, 14:32Общество
Рособрнадзор попросил СК РФ и Генпрокуратуру ускорить проверку нарушений прав на ЕГЭ
Фото: телеграм-канал Baza
Рособрнадзор попросил Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру ускорить проверку нарушений прав участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) во время досмотров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.
"Объективное и всестороннее рассмотрение указанных инцидентов в короткие сроки позволит снизить уровень эмоционального напряжения выпускников, их родителей, а также организаторов, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации", – отмечается в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что также необходимо обнародовать результаты проверки.
Инциденты с досмотром выпускников произошли в Воронеже, Чувашии и подмосковном Видном. В частности, после инцидента с досмотром в Воронеже его взрослых участников отстранили от участия в процессе.
СМИ утверждали, что в Воронеже при осмотре перед допуском на пункт проведения девочек в поисках телефонов заставляли поднимать верхнюю часть одежды.
В Видном и Чувашии после произошедшего начались проверки. Региональные отделения прокуратуры в рамках мероприятий дадут оценку инцидентам.
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