Рособрнадзор попросил СК РФ и Генпрокуратуру ускорить проверку нарушений прав на ЕГЭ

Фото: телеграм-канал Baza

Рособрнадзор попросил Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру ускорить проверку нарушений прав участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) во время досмотров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

"Объективное и всестороннее рассмотрение указанных инцидентов в короткие сроки позволит снизить уровень эмоционального напряжения выпускников, их родителей, а также организаторов, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации", – отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что также необходимо обнародовать результаты проверки.

Инциденты с досмотром выпускников произошли в Воронеже, Чувашии и подмосковном Видном. В частности, после инцидента с досмотром в Воронеже его взрослых участников отстранили от участия в процессе.

СМИ утверждали, что в Воронеже при осмотре перед допуском на пункт проведения девочек в поисках телефонов заставляли поднимать верхнюю часть одежды.

В Видном и Чувашии после произошедшего начались проверки. Региональные отделения прокуратуры в рамках мероприятий дадут оценку инцидентам.

