Минобрнауки РФ предложило строить жилье для аренды студентами рядом с вузами

Фото: 123RF/casamediacasamedia

В России могут начать строить жилье для аренды студентами в качестве дополнительной альтернативы общежитиям. Об этом во время правительственного часа в Госдуме заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Второе предложение... дать возможность строить жилые помещения для студентов с другим правовым статусом. С тем, чтобы они могли конкурировать с арендным жильем, но были ближе к местам расположения вузов, там был порядок", – приводит его слова РИА Новости.

Как добавил министр, стоимость такого жилья будет на уровень дешевле обычной аренды.

Ранее Фальков заявил, что места в общежитиях необходимо предоставлять всем студентам, но в первую очередь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. До этого глава Минобрнауки предложил предоставлять места в общежитии только для малоимущих студентов. По его словам, цены на общежитие абсолютно не соответствуют затратам на их содержание.

При этом для остальных учащихся должен появиться другой статус жилья. Он будет отличаться от общежитий и будет "другой разумной стоимости", добавил министр.