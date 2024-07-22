Глава Минобрнауки Фальков предложил давать общежитие лишь малоимущим студентам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил предоставлять места в общежитии только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, передает РИА Новости.

Он заявил об этом на расширенном совместном заседании комитетов ГД по науке и высшему образованию и по контролю. По словам Фалькова, цены на общежитие абсолютно не соответствуют затратам на их содержание, то есть они выполняют социальную функцию.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о "мертвых душах" в общежитиях. Согласно документу, университетам необходимо предоставить возможность расторгать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии в течение шести месяцев.