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22 июля, 18:11

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Глава Минобрнауки Фальков предложил давать общежитие лишь малоимущим студентам

Глава Минобрнауки предложил давать общежитие лишь малоимущим студентам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил предоставлять места в общежитии только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, передает РИА Новости.

Он заявил об этом на расширенном совместном заседании комитетов ГД по науке и высшему образованию и по контролю. По словам Фалькова, цены на общежитие абсолютно не соответствуют затратам на их содержание, то есть они выполняют социальную функцию.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о "мертвых душах" в общежитиях. Согласно документу, университетам необходимо предоставить возможность расторгать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии в течение шести месяцев.

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