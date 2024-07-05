Почти 190 жилых помещений в студенческих общежитиях Москвы получат налоговые льготы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В этом году город предоставил налоговые льготы на имущество 186 жилым помещениям в студенческих общежитиях Москвы, заявила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, собственники полностью освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Такая льгота распространяется на частные общежития, которые ввели в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Также в них должно быть не менее 70% площади, используемой для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию.

"Льгота была введена в 2021 году сроком на пять лет для стимулирования частных инвестиций в строительство общежитий с доступной стоимостью аренды для студентов и преподавательского состава", – уточнила руководитель департамента.

Соответствующий список утверждается ежегодно. Все квартиры, включенные в него на 2024 год, входили в реестр на протяжении трех лет, начиная с 2021 года. Для получения льготы владельцу помещений необходимо подать заявление на включение в указанный реестр в столичный департамент экономической политики и развития. После ждать решения по проверке соответствия необходимым критериям.

В начале июня начал действовать закон, предполагающий налоговые льготы на имущество и транспортировку для российских организаций, владеющих самолетами отечественного производства с реактивными двигателями. Так, отечественные компании получат такие же льготы, как и владельцы иностранных лайнеров. Это означает, что они будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество организаций и получат снижение транспортного налога в 100 раз.