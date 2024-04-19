В Москве инвесторам отменят допплатежи при строительстве офисов внутри ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных инвесторов освободят от повышенного платежа и платы за смену вида разрешенного использования (ВРИ) для строительства административных зданий внутри Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр уточнил, что они будут обязаны внести дополнительный повышенный платеж в первый год аренды земельного участка для строительства или реконструкции офисных объектов. Его размер зависит от площади возводимого объекта.

Ефимов напомнил, что повышенная выплата для девелоперов, возводящих коммерческую недвижимость за пределами ТТК, была отменена в 2019 году. Благодаря этому за пять лет в столице заключили 91 допсоглашение к договорам аренды, согласно которым на участках площадью 79 гектаров инвесторы возведут новые деловые комплексы, торговые центры и другие объекты общей площадью почти 1,2 миллиона квадратных метров.

"В 2024 году также отменен платеж и при строительстве административных зданий внутри Третьего транспортного кольца", – сказал заммэра, отметив, что появление новых коммерческих объектов поспособствует развитию городской инфраструктуры и созданию дополнительных рабочих мест.

Согласно такому решению, девелоперы смогут снизить затраты на реализацию своих проектов, которые могли быть нерентабельными в прежних условиях, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого Сергей Собянин рассказал, что по программе создания рабочих мест инвесторы построят 16 промышленных объектов в 7 округах Москвы. На новые столичные предприятия смогут устроиться свыше 16 тысяч человек, добавил он. В частности, строительное производство появится в районе Савелки в Зеленограде, а фабрика по выпуску продуктов питания и полуфабрикатов разместится в Очаково-Матвеевском в ЗАО.