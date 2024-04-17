Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвесторы построят 16 промышленных объектов в 7 округах Москвы по программе создания рабочих мест. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в столице с 2020 года. По прогнозу, суммарные инвестиции по ней превысят 1,4 триллиона рублей", – рассказал градоначальник.

На новые столичные предприятия смогут устроиться свыше 16 тысяч человек, добавил он. В частности, строительное производство появится в районе Савелки в Зеленограде, а фабрика по выпуску продуктов питания и полуфабрикатов разместится в Очаково-Матвеевском в ЗАО.



Мэр уточнил, что в Марьиной Роще в СВАО возведут производственный технопарк, а в Покровском-Стрешневе в СЗАО инвестор построит производство товарного и архитектурного бетона, а также изделий из него.



Ранее руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркивал, что деловой центр появится в районе Хорошёво-Мнёвники. Это произойдет благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда.