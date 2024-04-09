Москва предоставила двум инвесторам льготы на аренду земли для технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две компании получили льготы на аренду столичной земли для строительства и эксплуатации технопарков в первом квартале этого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в столице действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, получивших статус инвестиционного приоритетного проекта, – 0,01% от кадастровой стоимости. С января 2024 года два московских инвестора получили такие льготы для участков общей площадью 1,1 гектара, сказал Ефимов и добавил, что каждый год компании смогут экономить более 3,8 миллиона рублей.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что ООО "Рябиновая 44" получило льготу на аренду земли площадью 0,89 гектара для строительства первого в Москве пищевого технопарка. Также пониженную ставку на аренду земли получило ООО "Энерго Эстейт" для эксплуатации здания технопарка "Текон" на 3-й Хорошёвской улице. Льгота предоставлена для участка площадью 0,18 гектара, подчеркнул Гаман.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что статус инвестиционного приоритетного проекта позволяет компаниям уменьшить налоговую нагрузку в региональной части на четверть. Также для таких проектов обнулена ставка налога на имущество и снижена по земельному налогу – до 0,7% от исчисленной суммы налога. Более того, ставка региональной части налога на прибыль сейчас составляет 13,5 вместо 17%, объяснил Овчинский.

Ранее Ефимов заявил, что в Люблине появится инновационный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров. В нем откроется сразу несколько предприятий легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной отраслей промышленности. Всего туда смогут трудоустроиться 260 человек, указал заммэра.