Собянин утвердил якорного резидента технопарка "Ньютон Плаза"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 2,3 тысячи компаний работают на базе столичных технопарков. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, город предоставляет им различные льготы, в том числе на аренду земли.

Мэр уточнил, что сейчас в Москве успешно работают 48 технопарков.

"Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием. Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу", – говорится в его публикации.

IT-компания "Промышленные инновации" стала якорным резидентом технопарка "Ньютон Плаза". Предприятие разрабатывает ПО для проведения закупок. Собянин пояснил, что статус якорного резидента предоставляет компании право на снижение ставки налога на прибыль до 13,5%.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Люблино появится новый инновационный технопарк. По его словам, инвестор получил от Москвы земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Площадь промышленного технопарка составит 13,5 тысячи "квадратов", в нем появится сразу несколько производств, уточнил он.



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