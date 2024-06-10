Собянин подписал закон о налоговых льготах для самолетов отечественного производства

Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

Сергей Собянин подписал закон, предполагающий налоговые льготы на имущество и транспортировку для российских организаций, владеющих самолетами отечественного производства с реактивными двигателями. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно новому закону, российские организации, владеющие вновь построенными отечественными самолетами, получат такие же льготы, как и владельцы иностранных лайнеров. Это означает, что они будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество организаций и получат снижение транспортного налога в 100 раз.

Однако субсидии будут распространяться на те авиалайнеры, которые были изготовлены российскими компаниями не ранее 1 января 2024 года и зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов РФ.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что столичный производитель "Аэромакс" вместе с фирмой "Принтпарт" начнет крупносерийный выпуск поршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных летательных воздушных судов. Производство планируется начать в индустриальном парке "Руднево".