РФ увеличила производство используемых на Украине Су-34М – СМИ

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Россия увеличила производство истребителей Су-34, которые успешно используются на Украине. Об этом пишет Military Watch.

Отмечается, что в начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с гиперзвуковой баллистической ракетой "Кинжал". Ею истребители могут поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров.

Производство самолета увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, сказано в сообщении.

По данным журнала, ракеты "Кинжал" активно применяются в ходе украинских боев, уничтожение батареи Patriot стало одним из их наиболее значимых достижений

"Установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса", – говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)передала российским воздушно-космическим силам новую партию бомбардировщиков Су-34. Партия была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова ОАК. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний.

До этого в СМИ появилась информация, что российские войска расширят свои возможности в зоне спецоперации с помощью самолетов Су-34, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Уточнялось, что Су-34 является самым дальнобойным в мире тактическим боевым самолетом.

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