Минобрнауки объяснило слова Фалькова об общежитиях "только для малоимущих студентов"

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Места в общежитиях необходимо предоставлять всем студентам, но в первую очередь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, заявили в Минобрнауки, прокомментировав слова главы ведомства Валерия Фалькова. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Фальков предложил предоставлять места в общежитии только для малоимущих студентов. По его словам, цены на общежитие абсолютно не соответствуют затратам на их содержание, то есть они выполняют социальную функцию.

При этом для остальных учащихся должен появиться другой статус жилья, который будет отличаться от общежитий и где будет "другая разумная стоимость", подчеркнул министр науки и высшего образования РФ.

Сейчас в России реализуется проект, предполагающий реконструкцию 800 общежитий, напомнили в Минобрнауки. По итогу это улучшит условия проживания для 250 000 студентов. Кроме того, с 2025 по 2030 год в рамках нацпроекта "Наука и университеты" возведут около 25 корпусов.

Также в министерстве уточнили, что порядок предоставления студентам места в общежитии устанавливается локальными нормативными актами самих вузов.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о "мертвых душах" в общежитиях. Согласно документу, университетам необходимо предоставить возможность расторгать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии в течение шести месяцев. Помимо этого, государство выделило 123 миллиарда рублей на капитальный ремонт общежитий.