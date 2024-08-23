Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Работы в рамках капитального ремонта многопрофильного корпуса больницы имени В. В. Вересаева подходят к завершению. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Обновление многопрофильного корпуса больницы имени В. В. Вересаева – часть масштабной программы по модернизации инфраструктуры здравоохранения. В первую очередь приводим в порядок многопрофильные клиники, чтобы они вышли на инновационный уровень оказания медпомощи", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в отремонтированном корпусе развернут отделения:



сосудистой хирургии;

терапии;

эндокринологии;

нейрохирургии;

кардиологии;

аритмологии;

кардиохирургии.

В здании будут работать две операционные и два реанимационных отделения. Туда привезут свыше трех тысяч единиц современного оборудования, уточнил мэр.

Собянин добавил, что в настоящее время капремонт также проводят в четвертом корпусе ГКБ № 15 имени Филатова и трех корпусах ММНКЦ имени Боткина.

Ранее в московских поликлиниках открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала. Это было сделано для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса. В комнатах работники поликлиник могут воспользоваться массажным креслом, посмотреть телевизор, выпить кофе и послушать музыку.

