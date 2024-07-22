Общественная проверка хода капремонта поликлиники состоялась в Выхине-Жулебине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инициатор общественных проектов, житель района Выхино-Жулебино Майя Булаева, депутаты совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино Вероника Сокольникас и Ирина Силаева проверили ход работ по капитальному ремонту взрослой поликлиники, расположенной по адресу Жулебинский бульвар, дом 8, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Работа сейчас на хорошем уровне. Сотрудников, строителей сейчас достаточно много, коммуникации, самое главное, – инженерка, вся электрика – все разведено. Фактически остались только не очень затратные по времени отделочные работы", – сказала Булаева.

Она добавила, что поликлиника значительно преобразится после окончания работ.

"Это просто новая поликлиника, такое ощущение, что ее меньше чем за год <…> заново построили. <…> Сейчас у нас совершенно новая входная группа, большая, светлая, где можно организовать зону ожидания и навес от дождя и каких-то других погодных условий. Поликлиника превратилась в огромный многофункциональный медицинский центр, где, я думаю, что все население нашего замечательного района будет с огромным удовольствием получать медицинские услуги", – уточнила Булаева.

Между тем в Москве скоро откроется новый флагманский центр на базе больницы имени Буянова. Сейчас работы в нем завершены на 90%. Центр будет работать по новому стандарту с едиными алгоритмами оказания экстренной помощи, мультидисциплинарной бригадой специалистов и уникальными цифровыми технологиями.