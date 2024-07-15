Собянин сообщил о скором открытии флагманского центра больницы имени Буянова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый флагманский центр на базе больницы имени Буянова готов уже на 90%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Просторное здание площадью порядка 15 тысяч квадратных метров сможет принимать 200 экстренных пациентов в сутки. В нем будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная", – поделился мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что центр будет работать по новому стандарту с едиными алгоритмами оказания экстренной помощи, мультидисциплинарной бригадой специалистов и уникальными цифровыми технологиями.

Во флагманском центре будет установлено более 1 200 единиц современного высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения, сообщил Собянин.

Он также напомнил, что всего в Москве будет шесть флагманских центров. Уже открыты четыре из них. Еще в двух – в больницах имени Буянова и № 1 имени Пирогова – на данный момент продолжаются работы. К единому стандарту экстренной помощи в Москве приводят и приемные отделения московских многопрофильных стационаров.

Ранее Собянин сообщил, что строительство нового многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира планируется завершить в 2025 году. По словам мэра, в Москве активно модернизируют стационарное звено клиник.