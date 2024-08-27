26 августа в Москве стало самым теплым днем с начала месяца

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Понедельник, 26 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, температура воздуха на метеостанции Балчуг составила 30,3 градуса, а на метеостанции ВДНХ – 28,9 градуса. Как подчеркнул синоптик, это самая высокая температура воздуха во всем столичном регионе.

Во вторник, 27 августа, уточнил Леус, будет еще жарче – столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам.

Купальный сезон вернется в Москву к выходным, вода прогреется до 22 градусов. По словам синоптиков, вода прогревается, когда днем жарко и солнечно, а ночью температура составляет около 15 градусов.

В первую пятидневку сентября воздух в столице может прогреться до 30 градусов. Метеорологи отмечают, что подобные показатели для начала осени будут рекордными.

