Синоптик Вильфанд: неделя в Москве будет аномально жаркой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В предстоящую неделю температура в Москве поднимется до плюс 28–30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Агентству "Москва".

"Осадков не прогнозируется, лишь в среду будет местами небольшой дождик. В четверг и пятницу – температура плюс 26–28, в субботу – плюс 23–28, а в воскресенье, 1 сентября, – плюс 24–29", – поделился Вильфанд.

Синоптик отметил, что неделя в столице ожидается жаркой и солнечной. По его словам, городские водоемы прогреются до плюс 21–22 градусов, что позволит москвичам комфортно купаться в них в выходные.

Также аномальная жара в эти дни ожидается в Орловской, Брянской и Рязанской областях, а в более северных регионах температура будет ниже на 2–3 градуса. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Климатические значения окажутся выше на 4–6 градусов обычных температурных показателей. В южных регионах страны столбики термометров поднимутся до 30–35 градусов.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какие рекорды готовит погода в Москве в начале сентября. В первые дни осени температура в столице может подняться до 30 градусов.