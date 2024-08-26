Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник, 26 августа, из-за жары, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 13:00 до 17:00. В этот период времени столбики термометров могут повыситься до 30 градусов.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала RT, что до конца августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклон. В связи с этим при переменной облачности осадков не ожидается всю неделю.

В ночные часы в начале недели ожидается около 16... 18 градусов. Днем в Москве ожидается порядка 27... 29 градусов. Температура, в том числе ночная, выше климатической нормы примерно на три градуса.



В последующие дни произойдет смена потока и северо-восточный ветер принесет более свежий воздух. Согласно предварительному прогнозу, 1 сентября будет очень комфортная, теплая и сухая погода.

Ранее МЧС Москвы выпустило предупреждение в связи с прогнозируемой жарой. Москвичам и гостям столицы рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Также следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон вернется в Москву к выходным. Температура воды в водоемах столичного региона составит 21–22 градуса.

В начале сентября в столице также прогнозируется теплая погода без осадков. В частности, 31 августа и 1 сентября ожидается от 21 до 26 градусов и без осадков.

