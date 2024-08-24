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24 августа, 09:01

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Синоптик Вильфанд: сентябрь в Москве начнется с теплой погоды и без дождей

Сентябрь в Москве начнется с теплой погоды и без дождей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Теплая погода без осадков ожидается в столице в начале сентября, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В выходные дни, 31 августа и 1 сентября, пока вероятный прогноз – от 21 до 26 градусов и без осадков, переменная облачность", – передает "Интерфакс" его слова.

Температурные показатели следующей недели могут превысить нормальные значения на 5 градусов, отметил синоптик.

Волна субтропического тепла ожидается в Центральной России на предстоящей неделе. Есть вероятность возобновления купального сезона, считает синоптик Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали, что конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными. При это вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%.

Синоптики заявили, что лето в столичном регионе может задержаться до середины сентября

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