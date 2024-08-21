Синоптик Позднякова: температура до 30 градусов прогнозируется в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Штилевая погода с температурой до 30 градусов прогнозируется в Москве в воскресенье, 25 августа. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"При переменной облачности осадков не ожидается. Минимальная температура (ночью. – Прим. ред.) в Москве – от 13 до 15 градусов, по области – от 11 до 16 градусов. Дневная температура в субботу (24 августа. – Прим. ред.) – от 25 до 27 градусов, в воскресенье – от 26 до 29 градусов, в центре – до 30 градусов", – передает РИА Новости ее слова.

Синоптик отметила, что последние летние выходные могут оказаться самыми теплыми за месяц.

Конец августа и начало сентября будут ясными и солнечными для жителей Москвы и области. Вероятность стечения таких событий оценивается в 70 или 80%. При этом небольшие дожди не должны сильно повлиять на общие значения температуры.

На следующей неделе Центральную Россию охватит волна субтропического тепла. Есть вероятность возобновления купального сезона.

