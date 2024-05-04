Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:45

Общество

"Мой район. Новости": два отряда школьников вернулись из Большой арктической экспедиции

"Мой район. Новости": два отряда школьников вернулись из Большой арктической экспедиции

"Актуальный репортаж": как лошади помогают при лечении

Эксперт рассказала, как выбрать творог для пасхи

Благодатный огонь доставят в Москву к Пасхе

Синоптики объяснили, как возникли заморозки в столичном регионе в начале мая

"Сити. Едим": московские рестораны и кафе подготовили дачное меню

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, как сон влияет на здоровье и красоту

"Время новых. Шоу": плов

Температура в ночь на 4 мая опуститься до 1 градуса в Московском регионе

"Мой район. Новости": в Москве объявили оранжевый уровень опасности

Столичные школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Всего в экспедиции участвовали два отряда из 14 человек.

Первая группа "Московские профессионалы" посетила самую северную точку Евразийского континента – мыс Челюскин. Они трудились над создание арктической станции.

Второй отряд "Первооткрыватели" прошли вдоль берега моря Лаптевых. Это был путь протяженностью более 100 километров по маршруту первых исследователей Арктики. Главной трудностью и для школьников, и для студентов стал не мороз до 30 градусов, а ветер.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика