"Мой район. Новости": два отряда школьников вернулись из Большой арктической экспедиции

Столичные школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Всего в экспедиции участвовали два отряда из 14 человек.

Первая группа "Московские профессионалы" посетила самую северную точку Евразийского континента – мыс Челюскин. Они трудились над создание арктической станции.

Второй отряд "Первооткрыватели" прошли вдоль берега моря Лаптевых. Это был путь протяженностью более 100 километров по маршруту первых исследователей Арктики. Главной трудностью и для школьников, и для студентов стал не мороз до 30 градусов, а ветер.

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