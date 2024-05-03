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03 мая, 09:00

Общество

Кондитер рассказала, как выбрать готовый пасхальный кулич

Кондитер рассказала, как выбрать готовый пасхальный кулич

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Кондитер Ольга Лакомка рассказала, как выбрать готовый пасхальный кулич в магазинах. На данный момент на прилавках можно найти куличи с начинкой: внутрь добавляют творог, сливочные и шоколадные кремы.

Также кондитер посоветовала оценить состав: основу для качественного кулича готовят из муки пшеничной высшего сорта, молока, дрожжей, сливочного масла, яиц, сахара и соли. Выпечку, в которой есть яичный порошок или меланж, лучше не брать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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