03 мая, 09:00Общество
Кондитер рассказала, как выбрать готовый пасхальный кулич
Кондитер Ольга Лакомка рассказала, как выбрать готовый пасхальный кулич в магазинах. На данный момент на прилавках можно найти куличи с начинкой: внутрь добавляют творог, сливочные и шоколадные кремы.
Также кондитер посоветовала оценить состав: основу для качественного кулича готовят из муки пшеничной высшего сорта, молока, дрожжей, сливочного масла, яиц, сахара и соли. Выпечку, в которой есть яичный порошок или меланж, лучше не брать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.