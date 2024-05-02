В Москве запустят автобусы-экспрессы и усилят регулярные маршруты до кладбищ 5 и 12 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

5 и 12 мая, на Пасху и Красную горку, в Москве запустят экспресс-автобусы и усилят регулярные маршруты до 15 городских кладбищ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Проезд на этих маршрутах бесплатный", – говорится в сообщении.

Кроме того, 5, 12 и 14 мая от станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища можно будет добраться на автобусах Э-1 и с810. Из деревни Колычево в сторону кладбища проследует маршрут Э-2. После Колычево автобусы будут идти через Семивраги, Новлянское и Истомиху. Добраться до остановок "Воеводино" и "Шишкино" можно на автобусах 308, 404а, 404б и 404к.

До Николо-Архангельского кладбища можно будет добраться от станции метро "Новокосино" на автобусах Э-1, Э-2, Э-3 и 760 и 706. Последние проследуют до кладбища вместо Носовихинского шоссе по улицам Суздальской и Галины Вишневской. На шоссе можно будет воспользоваться маршрутом 142. При этом автобусы 706 вместо Реутовской улицы проследуют в обе стороны через улицу Старый Гай.

До Митинского кладбища от станции метро "Волоколамская", одноименной станции МЦД-2 и "Пятницкого шоссе" запустят автобусы Э и 741.

5, 12 и 14 мая автобусы с919 вместо Молодцовского проезда проследуют по улице Маршала Савицкого. Они будут курсировать до Щербинского кладбища от станции метро "Улица академика Янгеля". Добраться до Молодцовского проезда можно будет на автобусе 948 от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

В указанные даты автобус 1 с 07:40 до 17:30 будет заезжать к Зеленоградскому Центральному кладбищу в обе стороны, маршрут 2 с 07:20 до 19:30 проследует до кладбища вместо СТО ВАЗ.



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Между тем в ночь с 4 на 5 мая столичное метро и МЦК будут открыты до 02:00. Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут перевозить пассажиров до 03:30. Также продолжат работу 16 ночных маршрутов.

