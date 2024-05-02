График движения поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево и обратно изменится 4 мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

График движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево и обратно изменится вечером 4 мая из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Интервал поездов будет увеличен с 20:00. При этом последний состав из воздушной гавани отправится в 21:14, а в аэропорт с Белорусского вокзала – в 23:45. Пресс-служба напомнила, что во время паузы в движении можно воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро "Ховрино".

"Автобусы курсируют каждые 10 минут с 05:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 05:55 до 00:25 из аэропорта. Поездка занимает около 20 минут", – добавили там.

Ранее столичный Дептранс уже рассказывал, что на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 4 мая с 19:30 до 22:30 отменят часть аэроэкспрессов и изменят интервалы движения. В этот же день интервалы обычных поездов увеличат до 1,5 часа.