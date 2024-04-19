Более 10 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в первом квартале 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители 280 домов старого жилого фонда получили новые квартиры в рамках реализации программы реновации в столице в первом квартале 2024 года. Речь идет о 10,5 тысячи москвичей, отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, цифры прошлого года за аналогичный период были на 3,4 тысячи меньше.

"Больше всего правообладателей в первом квартале 2024 года появилось в Юго-Западном административном округе – 2,2 тысячи, Восточном – 2,1 тысячи и Юго-Восточном – 1,5 тысячи москвичей. Еще по 1,4 тысячи человек получили квартиры на севере и западе столицы", – уточнил он.

Гаман обратил внимание, что переезжать в этом году начали 6,9 тысячи жителей, которые стали правообладателями квартир с современной отделкой в 15 новых домах. По программе в них уже предусмотрены сантехника, светильники и кухонные плиты. Первый этаж предназначен для общественно-деловой застройки.

В свою очередь, начальник департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в программу реновации также входят возведение социальной инфраструктуры и создание мест приложения труда.

"С начала 2024 года подобрано 12 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации. В эксплуатацию введено три дома. За три прошедших месяца полностью расселено 45 домов", – добавил он.

Левкин также сообщил о демонтаже 44 старых домов с использованием технологии умного сноса. На их месте планируется построить новые дома для переселения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 160 тысяч москвичей начали переселяться в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Мэр уточнил, что за все время действия программы в эксплуатацию благополучно ввели 307 новостроек, а еще 472 дома находятся в работе.

