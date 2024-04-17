Новостройку по реновации возвели возле станции метро "Филевский Парк"

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Строители завершили возведение жилого дома по реновации в районе Фили-Давыдково. Об этом рассказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройку построили из шести секций разной этажности в трех минутах ходьбы от станции метро "Филевский Парк" на улице Олеко Дундича.

"Дом возвели на месте снесенных пятиэтажек, жильцы которых получили равнозначные квартиры по реновации в доме № 22 по улице Малой Филевской в 2019 году", – сказала глава департамента.

Он подчеркнул, что часть корпусов здания выполнена в коричневом цвете, а другая – в белом. Внутри предусмотрено 349 квартир, из которых 72 – однокомнатные, 236 – двухкомнатные и 41 – трехкомнатные. Под домом находится автопарковка, а на первом этаже размещены технические помещения и холлы для доступа к лифтам грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов.

Загрутдинов указал, что здание выполнили в виде буквы "П", что позволило создать закрытый двор с двумя игровыми площадками для детей, а также зоной для спорта и отдыха.



"Также выполнили благоустройство двора: высадили крупные деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы. По всей территории появилась удобная сеть пешеходных дорожек и уличное освещение", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 160 тысяч москвичей начали переселяться в новые квартиры в рамках реализации программы реновации. Мэр уточнил, что за все время действия программы в эксплуатацию благополучно ввели 307 новостроек, а еще 472 дома находятся в работе.