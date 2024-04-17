Первые жилые дома в поселении Марушкинском снесли в рамках реновации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В поселении Марушкинском ТиНАО снесли первые жилые дома в рамках реализации программы реновации, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Дома были расположены по адресам улица Парковая, дом 16, и улица Липовая Аллея, дом 13, строение 1", – прокомментировал глава Депстроя.

В сообщении отметили, что здания демонтировали при помощи умного сноса. Технология стала стандартом для всей программы реновации. Ее основными принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Также один из приоритетов умного сноса – максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Ранее семь жилых домов снесли в поселении Мосрентген ТиНАО. Их жители переехали в новые квартиры по программе реновации столичного жилья. Всего с начала реновации в поселении снесли 14 домов.