Два дома снесли в САО по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два расселенных жилых дома демонтировали на севере Москвы в рамках программы реновации с начала 2024 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя Депстроя, снос осуществили по адресам Коровинское шоссе, дом 27 и дом 8, корпус 4. Жители этих зданий переехали в новые квартиры по программе реновации, добавил Загрутдинов.

Специалисты провели демонтаж при помощи технологии умного сноса. Ее преимущества заключаются в безопасности, экологичности, переработке и повторном использовании появившихся отходов. Также во время сноса дома рабочие закрывают деревья специальными коробами с целью защиты их от повреждений.

Загрутдинов добавил, что с января 2024 года уже демонтировали свыше 40 расселенных домов по реновации.

Ранее Загрутдинов рассказывал, что в районе Крюково Зеленограда с начала реализации программы реновации снесли восемь расселенных домов. С его слов, здания находились на улице Заводской, дома 6А, 8 и 10. Всего в Зеленограде в программу реновации включили 34 старых здания.