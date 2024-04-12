Дом по программе реновации с видом на Терлецкий парк построен на востоке Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Строительство дома по программе реновации с видом на Терлецкий парк завершили в столичном районе Перово. Он находится на улице Металлургов, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Это благоустроенное по новому стандарту место для досуга жителей не только района Перово, но и всего Восточного округа", – отметил он.

Под территорией внутреннего дворового пространства возвели подземную одноуровневую парковку. Фасады дома сделали вентилируемыми и облицевали плиткой под кирпич. На них установили металлические корзины для кондиционеров, а входную группу оформили витражным остеклением.

Новостройка рассчитана на 158 квартир, из которых 43 – однокомнатные, 86 – двухкомнатные и 29 – трехкомнатные. Две квартиры адаптировали для маломобильных жителей столицы. В них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику.

Первые этажи предназначаются для магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов, аптек и кружков для детей. В вестибюле жилой части здания поместили колясочную, комнату консьержа, кладовую и почтовые ящики. Также в доме установили современные грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов специалисты построили в один уровень с поверхностью земли.

Новостройка была возведена в виде буквы "Г". Во дворе сделали детскую и спортивную площадки, а также посадили деревья, цветники и газоны.

Ранее Загрутдинов рассказал, что специалисты в этом году снесли уже семь жилых домов в рамках программы реновации столичного жилья в поселении Мосрентген ТиНАО. Сооружения демонтировали при помощи умного сноса, ставшего стандартом для всей программы. Основными принципами сноса стали безопасность, экологичность и максимальная переработка.

