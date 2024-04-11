Порядка 50 табличек установили на построенных по программе реновации домах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На фасадах домов, построенных по программе реновации, разместили 46 табличек с именами их архитекторов. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Каждый дом по программе реновации строится по индивидуальному проекту, за каждым архитектурным решением стоит конкретный автор", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Москомархитектура решила, что будет правильно, если каждый автор возьмет на себя ответственность перед жителями за качество проекта. К настоящему времени 46 табличек уже установили, пять находятся в работе и еще три разместят в апреле.

Таблички изготовлены из алюминия в форме буквы Р. На каждой из них присутствуют данные об архитекторе. Таблички размещают рядом с номерами домов.

Ранее в Новогирееве завершилось строительство дома по реновации. Здание, возведенное по индивидуальному проекту, состоит из четырех секций. Его особенностью является разноцветный фасад.

