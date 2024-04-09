09 апреля, 12:13Мэр Москвы
Собянин: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Западном административном округе Москвы в рамках программы реновации идет строительство и проектирование 46 новых домов, 36 из которых уже передали под заселение. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Уточняется, что во все здания смогут переехать около 40 тысяч жителей. На сегодняшний день, по словам мэра, уже примерно 17,7 тысячи москвичей получили новое жилье, из них свыше 1,7 тысячи – в этом году.
Собянин добавил, что, помимо этого, специалисты также занимаются социальной инфраструктурой в шаговой доступности от новых кварталов.
Так, в районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда стартовало строительство школы на тысячу учеников. А для любителей экстрима в планах возведение спортхаба на 100 человек, отметил градоначальник.
В Можайском районе запланировали образовательный комплекс, в который войдет школа на 1 100 учеников и детский сад на 150 воспитанников. В Раменках – учебный комплекс со спортивным ядром. Он будет состоять из детсада на 175 мест и школы на 500 ребят.
До этого в рамках программы реновации в Нижегородском районе на юго-востоке столицы под заселение передали пятую новостройку. Новый жилой дом расположен на улице Нижней Хохловке, 6. Его общая площадь нового дома составляет более 31 тысячу квадратных метров.
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