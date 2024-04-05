Новостройку по программе реновации передали под заселение в Новогирееве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый дом в Новогирееве передали под заселение жителями в рамках программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Сюда планируется переселить жителей двух старых четырехэтажных строений на Перовской улице – домов 46, корпусов 1 и 48. Речь идет о новостройке по адресу дом 1А на Утренней улице. Сооружение представляет собой односекционный дом, построенный по индивидуальному проекту.

"Под домом расположена одноуровневая парковка. Фасад здания отделан плиткой под темно-красный и коричневый кирпич и облицован металлическими пластинами оранжевого цвета", – уточнил Левкин.

Внутри выстроены 133 квартиры, в каждой из которых уже завершена чистовая отделка, а на первом этаже разместят нежилые помещения. В частности, тут откроют сервисные службы, точки питания, магазины, аптеки и коммерческие предприятия, а также центр информирования по переселению.

Вокруг здания уже завершены работы по благоустройству – специалисты обустроили спортивную и детскую площадки, сделали закрытый двор без автомобилей, а также разбили газоны, высадили деревья и сделали освещение.

"Правообладателями равнозначных квартир по программе реновации в Новогирееве уже стали 437 человек. Еще почти 230 жителям двух старых домов 29 марта специалисты департамента городского имущества направили письма с предложениями жилья в новостройке на Утренней улице", – уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

К осмотру новых квартир жители смогут приступить уже с 10 апреля, добавил он. Всего в районе планируется расселить 72 дома, в которых новые квартиры получат более 16 тысяч жителей города. В настоящее время, указал Гаман, в Новогирееве строят еще три таких дома, две новостройки проектируются, а еще для четырех создана документация.

Ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказывал, что новостройку на Утренней улице достроили в январе 2024 года. До этого власти столицы рассказывали, что первый этап программы реновации завершился в 41 районе Москвы.



