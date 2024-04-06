Пятую новостройку по реновации передали под заселение в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Нижегородском районе на юго-востоке столицы под заселение передали пятую новостройку в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый жилой дом расположен на улице Нижняя Хохловка, 6. Его общая площадь нового дома составляет более 31 тысячу квадратных метров.

В здании переменной этажности 331 квартира, несколько из них адаптировали для маломобильных жильцов. Во всех помещениях выполнили полную внутреннюю отделку в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.

На первом этаже расположены нежилые помещения, в том числе предусмотренные под размещение объектов коммерческой инфраструктуры. На прилегающей территории создали безбарьерную среду. Внутренний двор закрыли от автомобилей и благоустроили. Там есть место для отдыха, оборудованы спортивная и детская площадки.

В новый дом уже начали переезжать жители нескольких старых пятиэтажек, расположенных на Нижегородской улице, домах 68, 71, 90, корпус 2 и 92, корпус 2. Квартиры в новостройке предложили и семьям из дома 15, корпуса 1 по Рязанскому проспекту.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, около 700 жителей из пяти старых домов Нижегородского района поэтапно начнут переезжать в новостройку на улице Нижняя Хохловка.

Первыми к переезду приступят москвичи из дома 68 на улице Нижегородской. 29 марта специалисты департамента городского имущества направили им письма с предложениями равнозначных квартир. С 1 апреля горожане приступили к осмотру жилья.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что на сегодня в Нижегородском районе расселение коснулось жителей 30 домов. Восемь из них полностью освобождены, еще пять после отселения демонтированы.

Всего по программе реновации в Нижегородском планируется расселить 92 дома, новые квартиры получат свыше 14,5 тысячи участников программы.

Ранее новостройку в Новогирееве передали под заселение жителями в рамках программы реновации. Планируется переселить жильцов двух старых домов, расположенных на Перовской улице. Здание состоит из 133 квартир, в которых уже завершили чистовую отделку.

