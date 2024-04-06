06 апреля, 09:45Город
Пятую новостройку по реновации передали под заселение в Нижегородском районе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Нижегородском районе на юго-востоке столицы под заселение передали пятую новостройку в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новый жилой дом расположен на улице Нижняя Хохловка, 6. Его общая площадь нового дома составляет более 31 тысячу квадратных метров.
В здании переменной этажности 331 квартира, несколько из них адаптировали для маломобильных жильцов. Во всех помещениях выполнили полную внутреннюю отделку в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.
На первом этаже расположены нежилые помещения, в том числе предусмотренные под размещение объектов коммерческой инфраструктуры. На прилегающей территории создали безбарьерную среду. Внутренний двор закрыли от автомобилей и благоустроили. Там есть место для отдыха, оборудованы спортивная и детская площадки.
В новый дом уже начали переезжать жители нескольких старых пятиэтажек, расположенных на Нижегородской улице, домах 68, 71, 90, корпус 2 и 92, корпус 2. Квартиры в новостройке предложили и семьям из дома 15, корпуса 1 по Рязанскому проспекту.
По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, около 700 жителей из пяти старых домов Нижегородского района поэтапно начнут переезжать в новостройку на улице Нижняя Хохловка.
Первыми к переезду приступят москвичи из дома 68 на улице Нижегородской. 29 марта специалисты департамента городского имущества направили им письма с предложениями равнозначных квартир. С 1 апреля горожане приступили к осмотру жилья.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что на сегодня в Нижегородском районе расселение коснулось жителей 30 домов. Восемь из них полностью освобождены, еще пять после отселения демонтированы.
Всего по программе реновации в Нижегородском планируется расселить 92 дома, новые квартиры получат свыше 14,5 тысячи участников программы.
Ранее новостройку в Новогирееве передали под заселение жителями в рамках программы реновации. Планируется переселить жильцов двух старых домов, расположенных на Перовской улице. Здание состоит из 133 квартир, в которых уже завершили чистовую отделку.
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