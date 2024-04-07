Собянин: 115 тысяч москвичей воспользовались сервисом для переезда по реновации

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Около 115 тысяч участников программы реновации воспользовались суперсервисом для переезда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на протяжении всех этапов переселения пользователям данного сервиса поступают важные уведомления. Кроме того, мэр указал, что именно здесь собраны все необходимые услуги и информация. Например, москвичи могут выяснить, какие и когда нужны будут документы для переезда.

Также жители и гости столицы могут с помощью этого сервиса онлайн направить заявку на ликвидацию строительных дефектов, а также вызвать грузчиков, которые бесплатно перевезут вещи в новую квартиру. При этом, как он утверждает, на данном ресурсе собраны персональные инструкции со ссылками на полезные услуги, включая запись в детский сад или школу.

Ранее Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы по программе реновации строят и проектируют 72 дома. Мэр рассказал, что всего в ЮВАО переселят больше 164 тысяч москвичей из 818 домов. Он отметил, что и социальная инфраструктура в округе становится более доступной и комфортной. Так, в Печатниках идет подготовка к возведению культурно-спортивного центра на 1 000 посетителей.

