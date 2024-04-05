Новостройку в Бескудниковском районе достроят в 2024 году

Фото: stroi.mos.ru

В Бескудниковском районе достроят новостройку по программе реновации в 2024 году, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Здание возводят всего в пяти минутах ходьбы от станции метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро", – прокомментировал глава Депстроя.

По словам Загрутдинова, сейчас там устанавливают монолитные конструкции, делают кладку внутренних и наружных стен. Дом будет состоять из шести секций переменной этажности с подземным паркингом.

Загрутдинов отметил, что фасад здания визуально разделят на три корпуса: четыре секции облицуют бетонной плиткой светлого цвета, а оставшиеся две между ними – медным и серым тонами. Также на фасадах установят металлические короба для кондиционеров и застеклят лоджии. В доме будет 216 квартир. Шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

В вестибюле здания разместят колясочную, комнату для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков. Между этажами установят грузопассажирские лифты, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации, подчеркнул Загрутдинов.

Глава Депстроя рассказал, что территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. По периметру разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Специалисты обустроят зону отдыха для взрослых, а также детскую и спортивную площадки.

Ранее новостройку в Новогирееве передали под заселение жителями в рамках программы реновации. Планируется переселить жильцов двух старых домов, расположенных на Перовской улице. Здание состоит из 133 квартир, в которых уже завершили чистовую отделку.

